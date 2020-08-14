Серийный врач-убийца скармливал тела жертв крокодилам: по его вине погибло 50 человек

В Индии поймали 62-летнего серийного убийцу Девендра Шарма (Devender Sharma), который скармливали тела своих жертв крокодилам. По его вине погибли около 50 человек

Об этом сообщило издание CNN. В 1995 году Девендра Шарма стал жертвой мошенников и разорился. С тех пор он зарабатывал на жизнь преступлениями: сначала торговал поддельными газовыми баллонами, затем работал на черном рынке органов и, по его собственному признанию, провел более 125 нелегальных операций по пересадке почки.

В штате Уттар-Прадеш Шарма и его сообщники промышляли разбоем. Он вызывал такси, просил отвезти его в уединенное место и там убивал водителя. Чтобы замести следы, тело бросали в водоем с крокодилами, а машину продавали. Позднее Шарма признался, что по его вине погибли около 50 таксистов. Каждое убийство приносило ему около 270 долларов (в 2004 году эта сумма соответствовала 28 тысячам рублей).

В 2004 году Шарму арестовали и приговорили к пожизненному заключению, однако в январе 2020 года временно отпустили на свободу. Он должен был вернуться спустя 20 дней, но так и не сделал этого. Беглого заключенного нашли спустя шесть месяцев. 62-летний Шарма уехал в Дели, женился на вдове и не планировал возвращаться за решетку.

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