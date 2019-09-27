Скандальный разговор Трампа с Зеленским: Гончаренко объявил о новой сенсации

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского есть аудиоверсия его телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Соответствующий пост опубликовал он в Facebook.

Нардеп отметил, что в США не записывают такие разговоры, а ведут стенограммы, подобно той, которую обнародовали в Белом Доме.

Разговор Трампа с Зеленским: Гончаренко объявил о сенсации

Однако, по словам Гончаренко, чтобы понять, давил или нет Трамп на Зеленского, нужно слушать точную аудиозапись, где можно услышать интонации, паузы, все то невербальное, что составляет не менее половины сути любого разговора.

"А вот аудиозапись всех разговоров, согласно протоколу, делает Офис президента. Все разговоры первых лиц записываются в режиме реального времени, а потом дословно стенографируется и отправляются в архив в Офисе президента", – отметил Гончаренко.

"Согласно моим источникам, в Офисе президента подобный протокол был задействован в ходе разговора с Дональдом Трампом. Таким образом, у Украины есть аудиоверсия их разговора", – написал нардеп.

Он добавил, что уже обратился с просьбой ее публикации в Офис президента. "Эта аудиозапись имеет международное значение", – подчеркнул Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!