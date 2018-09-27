Скандальный депутат Госдумы назвал Томос местью "миролюбивой" России

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Шаргунов цинично заявил, что считает стремление Украины получить свою автокефальную церковь местью России за ее попытки "остановить войну" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

При этом представитель страны-агрессора умолчал, что именно она является инициатором этой самой войны, которая не прекращается на Донбассе уже пятый год по ее вине. Свои бредовые домыслы Шаргунов озвучил в интервью подконтрольному террористам "ДНР" ресурсу.

"Церковь может не только приходить на выручку униженным и оскорбленным, но и может остановить занесенный меч. Я думаю, что происходящее в Украине — это месть за эту руку, которая пытается остановить меч", — нагло солгал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шаргунов пренебрежительно высказался об Украине, назвав ее "исторической ошибкой", которую породила Россия. Так, он заявил, что значительной частью своих территорий Украина якобы обязана именно Москве и СССР.