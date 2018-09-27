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ПолитикаЭкономика

Скандальный депутат Госдумы назвал Томос местью "миролюбивой" России

2.1тЧитать материал на украинском

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Шаргунов цинично заявил, что считает стремление Украины получить свою автокефальную церковь местью России за ее попытки "остановить войну" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

При этом представитель страны-агрессора умолчал, что именно она является инициатором этой самой войны, которая не прекращается на Донбассе уже пятый год по ее вине. Свои бредовые домыслы Шаргунов озвучил в интервью подконтрольному террористам "ДНР" ресурсу.

"Церковь может не только приходить на выручку униженным и оскорбленным, но и может остановить занесенный меч. Я думаю, что происходящее в Украине — это месть за эту руку, которая пытается остановить меч", — нагло солгал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шаргунов пренебрежительно высказался об Украине, назвав ее "исторической ошибкой", которую породила Россия. Так, он заявил, что значительной частью своих территорий Украина якобы обязана именно Москве и СССР.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаНезависимость УПЦ
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
А чего ж тогда российская «церковь» не только не остановила меч путина, а ещё и благословила его на войну с православием?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Он не солгал.Наверняка он настолько туп,что просто не понимает о чём говорит.
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Ковалёва Карина
Ковалёва Карина
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Ковалёва Карина, миленькая, предоите этот препарат Сергею Шаргунову.
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