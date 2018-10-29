Скандально известный кремлевский пропагандист покончил с собой: что известно

Журналист российского пропагандистского телеканала НТВ Никита Развозжаев 29 октября покончил с собой в Москве.

Он оставил предсмертную записку на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в которой извинился перед родными и близкими.

Информацию о смерти "Взгляд-инфо" также подтвердил директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров. По его словам, молодой человек выпал из окна 11-го этажа дома, где он снимал квартиру.

Никита Развозжаев

"Таня. Любимая моя. Я долго думал и понял — без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой как ты. Я мечтал быть с тобой, я верил, что ты простишь меня. В этом нет твоей вины. Я решился на этот шаг только потому что надеюсь, что там буду с тобой. Хотя я не знаю, что там. Прости меня. Прости за все. За то, что сделал больно, за то, что бросил. Я ухожу с мыслью о любви к тебе. Я обещал, что буду любить тебя до конца своих дней — и это единственное обещание, которое я сдержал. Я очень хотел стать примерным отцом и мужем. Помни, пожалуйста, только хорошее", - написал он.

Никита Развозжаев

Также он попросил у всех прощения. "Прошу вас всех извинить меня. Я ухожу. Я не вернусь. Но я буду где-то рядом. В памяти, на фото, видео, еще где-нибудь. Перед тем как совершить этот поступок я искренне раскаиваюсь перед Господом Богом. Я беру на душу грех и осознаю все последствия", - говорится в записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Развозжаев оскандалился после того, как на него напал пьяный мужчина во время прямого эфира из Парка Горького в День ВДВ. Видео избиения кремлевского пропагандиста стало хитом интернета.