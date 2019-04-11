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Скандальная резолюция ПАСЕ: Россия возмутилась ультиматуму и собралась на выход

1.4тЧитать материал на украинском

Россия может самостоятельно покинуть Совет Европы из-за скандальной резолюции ПАСЕ, принятой 10 апреля.

Об этом Daily Storm заявил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Он обратил внимание на то, что согласно документу, членство РФ может быть приостановлено из-за отказа платить денежные взносы и работать в ПАСЕ.

По его мнению, Россия "не должна дожидаться еще большей дискриминации" и ей лучше самой выйти из СЕ.

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"Думаю, мы имеем возможность раньше покинуть эту организацию, чтобы не доставлять им удовольствие нас еще больше дискриминировать. США, например, сплошь и рядом выходят из международных организаций. Например, не так давно они покинули Межпарламентский союз, ЮНЕСКО – и ничего, не плачут. Это же не камера предварительного заключения, откуда нельзя выйти", – сказал Климов.

Иллюстрация

Иллюстрация

Breaknotizie

Напомним, резолюция "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы" призывает Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет СЕ.

В РФ отреагировали на принятие документа, поставив ПАСЕ дерзкое условие и заявив, что "услышали призыв".

Как писал OBOZREVATEL, недавно постоянный представитель России в ООН Василий Небензя грубо ответил на попытки постпреда Германии, которая возглавляет Совет Безопасности, ограничить время его выступления.

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Персона
Андрей Климов
Место
Россия
Теги
ПАСЕСовет Европы
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andrei andrei
andrei andrei
Все правильно. Надо уходить. Деньги есть, куда потратить. Да и бывшим братьям удовольствие можно доставить. Они же это в перечень своих феерических перемог запишут😁
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