Скандал вокруг земель Израиля и Сирии: в ООН выступили с заявлением

В ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Такую позицию высказал председательствующий в Совете Безопасности ООН китайский дипломат Лю Цзеи по итогам экстренного совещания СБ, передает ТАСС.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними заявлениями израильской стороны относительно Голан и подчеркнули, что статус Голан остается неизменным", — сказал дипломат.

Он напомнил о принятой Совбезом в 1981 резолюции 497, согласно которой "незаконное решение израильских властей навязать свои законы, юрисдикцию и администрацию на оккупированных сирийских Голанских высотах не имеет юридической силы".

Лю Цзеи призвал Израиль и Сирию строго придерживаться подписанного в 1974 году соглашения о разъединении войск, а также подчеркнул необходимость проведения "переговоров по достижению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке".

Совбез ООН

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, которые страна аннексировала в 1967 году после военных действий. Эти слова американского лидера вызвали волну возмущения в мире.

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