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Скандал вокруг земель Израиля и Сирии: в ООН выступили с заявлением

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В ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Такую позицию высказал председательствующий в Совете Безопасности ООН китайский дипломат Лю Цзеи по итогам экстренного совещания СБ, передает ТАСС.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними заявлениями израильской стороны относительно Голан и подчеркнули, что статус Голан остается неизменным", — сказал дипломат.

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Он напомнил о принятой Совбезом в 1981 резолюции 497, согласно которой "незаконное решение израильских властей навязать свои законы, юрисдикцию и администрацию на оккупированных сирийских Голанских высотах не имеет юридической силы".

Лю Цзеи призвал Израиль и Сирию строго придерживаться подписанного в 1974 году соглашения о разъединении войск, а также подчеркнул необходимость проведения "переговоров по достижению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке".

Совбез ООН

Совбез ООН

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, которые страна аннексировала в 1967 году после военных действий. Эти слова американского лидера вызвали волну возмущения в мире.

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Тема
Конфликт в Сирии
Тег
ООН
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
..но по факту оно так .
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CARGO 100
CARGO 100
Да, Голанские высоты - это вам не Крым православный и его референдум ...
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