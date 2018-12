Скандал в Пентагоне: Трамп представил нового министра обороны США

Место ушедшего в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса займет нынешний первый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.

Должность исполняющего обязанности министра он займет 1 января 2019 года. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого — в компании Boeing. Он будет великим!" — написал американский лидер.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!