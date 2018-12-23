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Скандал в Пентагоне: Трамп представил нового министра обороны США

4.2тЧитать материал на украинском

Место ушедшего в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса займет нынешний первый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан.

Должность исполняющего обязанности министра он займет 1 января 2019 года. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Патрик Шанахан

Патрик Шанахан

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"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого — в компании Boeing. Он будет великим!" — написал американский лидер.

Патрик Шанахан

Патрик Шанахан

Defense News

Новости
Отставка министра обороны США Мэттиса: последствия для Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.

Так, в своем заявлении он подчеркнул, что является сторонником активного взаимодействия США с их союзниками, а также противодействия таким государствам, как Россия и Китай, которые стремятся перестроить миропорядок в соответствии со своими авторитарными представлениями, в том числе вмешиваясь в дела своих соседей.

Персоны
Дональд ТрампДжеймс Мэттис
Место
США
Тег
Пентагон
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Питон Каа
Питон Каа
Если он не путает Австралию с Австрией, Грузию с Джорджией и Иран с Ираком, то тогда ладно.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, да он то интеллектуал, а вот ты дебил! и твои хозяева думают что джоржия это грузия!
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минин евген
минин евген
Питон Каа, джорджия - грузия, это доя тех кто знает английский язык. но шутка отличная, интеллектуал!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А где в его заявлении написано о поддержке союзников и противодейстаие России и Китая?
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3
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2 из 7 ответов | показать все
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
минин евген, Надо проверить твой уровень знаний. Кто основал Киевскую Русь, и какие ты знаешь русские города на Украине, которые по факту к ней никакого отношения не имеют, а были подарены в знак дружбы союзный социалистических республик?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, "тоже в ольгино на такую зарплату" дебилов туда не берут, а у тебя очень хорошо получается лизать пороху
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