Скандал в Чехии: выяснилось, как Femen подобралась к другу Путина

Активистка Femen Анжелина Диаш, устроившая акцию на избирательном участке в Чехии и напавшая на действующего президента страны Милоша Земана, предоставила поддельное удостоверение журналиста.

Об этом сообщает УП со ссылкой на чешскую полицию.

Как выяснилось, активистка соврала, что работает именно в этом СМИ.

"Украинская правда" заявляет, что данная особа не работает в УП и никогда не работала. Отметим также, что документ, который предоставила Диаш для аккредитации, подделан, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения "Украинской правды" вообще выглядят иначе", - объяснили в редакции.

Как сообщал "Обозреватель", обнаженная активистка Femen налетела на главу Чехии Милоша Земана прямо на избирательном участке. Ее повалили на пол.