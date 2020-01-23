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23 января • обновлено в 16:49
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Скандал с тризубом в Британии: Украина отстояла правду

1.6т
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В Великобритании полиция удалит украинский тризуб из списка террористических символов.

Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в стране.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Контртеррористическое управление полиции Британии добавило, что не намеревалось обидеть Украину и удалит изображение тризубца.

Скандал с тризубом в Британии

Скандал с тризубом в Британии

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", – подчеркнули британские копы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
Теги
полиция скандалы Герб Украины
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hunt andres
hunt andres
Обещать можно что угодно. Бриты, дабы отвязаться от навязчиво-шумных хох лов, это и сделали. Ждите.
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1
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
На будущее, надо рядом вареник дорисовать и не будет никаких вопросов.
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4
1
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
A "азов" так и остался в списке терористов.
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5
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