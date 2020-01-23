Скандал с тризубом в Британии: Украина отстояла правду

В Великобритании полиция удалит украинский тризуб из списка террористических символов.
Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в стране.
"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Контртеррористическое управление полиции Британии добавило, что не намеревалось обидеть Украину и удалит изображение тризубца.
Скандал с тризубом в Британии
"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", – подчеркнули британские копы.
У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020
Роз'яснення тутhttps://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Британии национальный герб Украины поместили в раздел знаков и символов праворадикальных групп.
В МИД Украины отреагировали на включение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму в Великобритании и официально объяснили значение тризуба.
Позже в Британии оправдались за оскорбление тризуба Украины.
Посольство Украины в Великобритании потребовало ответа от Соединенного Королевства, когда же украинский тризубец удалят из перечня экстремистской символики.
Отметим, что фанаты России бурно отреагировали на новость. Некоторые использовали скандал с украинским национальным гербом для дискредитации страны и пропагандистских целей.
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