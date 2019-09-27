Скандал с Трампом и Зеленским: стало известно, кто "предал" президента США

Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает The New York Times, агент ЦРУ на то время работал в Белом доме.

"Его жалоба, обнародованная в четверг (26 сентября), подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", – пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что сотрудник ЦРУ не отвечал за обработку звонков Трампа с зарубежными лидерами. Агент спецслужб узнал о действиях Трампа "в ходе официальных межведомственных дел". На данный момент агент уже не работает в Белом доме и вернулся на службу в ЦРУ.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что личность агента держится в тайне для его же безопасности.

"Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте", – отметил он.

Дональд Трамп

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