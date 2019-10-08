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8 октября • обновлено в 19:03
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Скандал с Трампом и Зеленским: Луценко откровенно рассказал, зачем встречался с Джулиани

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на фоне украино-американского скандала рассказал о своих встречах с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Он раскрыл подробности в интервью радио "НВ". Так, первое предложение поступило Луценко через подчиненного в конце 2017 года и экс-глава ГПУ согласился из-за "национального интереса".

"Это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", – поделился Луценко.

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Луценко сказал, зачем встречался с Джулиани

Луценко сказал, зачем встречался с Джулиани

Он заверил, что пытался узнать у Джулиани, "в какие двери еще стучать", чтобы арестовать семь миллиардов долларов, на которые правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа в США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. В один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинское Уголовный кодекс. Джулиани сказал: "Если вдруг они подпадают под американский начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", – рассказал Луценко.

Луценко сказал, зачем встречался с Джулиани

Луценко сказал, зачем встречался с Джулиани

ВВС

На второй день визита в США Джулиани затронул дело компании Burisma, с которой связан сын политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантер.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленное законом способ для собственной фирмы. Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства. Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион долларов", – отметил Луценко.

Бывший генпрокурор заверил, что в конце встречи сказал Джулиани, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и Байденом. Адвокат Трампа же в ответ высказал идею организовать визит Луценко к будущему главе Минюста США.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Юрий Луценко Рудольф Джулиани Джо Байден Дональд Трамп
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пиздец вам рагули.
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