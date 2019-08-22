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Скандал с Россией и G8: дипломат раскрыл цель Макрона

2.1т Читать материал на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает стать ведущим лидером Европейского Союза после того, как Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя предложение Макрона вернуть Россию в G8.

"Когда я услышал это высказывание Макрона (о возможности возрождения формата "Большой восьмерки" с Россией. – Ред.), это было как гром среди ясного неба", – признался дипломат.

"А потом это поддержал Трамп. Ну, от Трампа можно чего угодно ожидать – он не политик, он бизнесмен… Но Макрон… Я просто удивляюсь. Он же разумный человек. Он должен проанализировать, почему Россию выгнали из "Большой восьмерки" из-за аннексии Крыма", – напомнил Гаращук.

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По словам эксперта, Украина пользуется огромной поддержкой со стороны руководителей западных государств и вряд ли они согласятся с Макроном.

"На мой взгляд, другие страны "Большой семерки" сейчас не пойдут на поводу у г-на Макрона. Решения в G7 принимаются консенсусом. Если хотя бы одна страна – допустим, Великобритания – не захочет, чтобы Россия стала членом (саммита. – Ред.), то никто не пригласит Россию", – отметил он.

"Крым был, есть и будет украинским. Россия нарушила всякую мораль, всякие международные документы и международные отношения", – подчеркнул Гаращук.

Макрон на встрече с Путиным 19 августа

Макрон на встрече с Путиным 19 августа

Facebook.com/EmmanuelMacron

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Темы
Российско-украинский конфликт Санкции против России Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Саммит G7
Персоны
Петр Гаращук Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Франция
Теги
Европейский Союз Крым Новости России
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Щирые шумеры опять заскулили
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пережевывают одни и те же сопли.Путин молодец.Бросил им косточки..Пусть грызутся.А мы покаа дела делать бүдем
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Ски Андрей
Ски Андрей
Цимельман Филя, ты такой же олень как и твой подворотный сявло пу! расслабся-никаких G8 не будет! вопрос уже решён и точка!
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Питон Каа
Питон Каа
Если Трампу будет нужно он продавит своих вассалов по G-7 и вернет Россию в формат G-8. Вот только нужно ли это самой России - уже нет, но для поддержки Трампа она может вернуться, а что попросит взамен?
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Ски Андрей
Ски Андрей
Питон Каа, не вернёт.это однозначно
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