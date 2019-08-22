Скандал с Россией и G8: дипломат раскрыл цель Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает стать ведущим лидером Европейского Союза после того, как Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ.
Такое мнение озвучил в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя предложение Макрона вернуть Россию в G8.
"Когда я услышал это высказывание Макрона (о возможности возрождения формата "Большой восьмерки" с Россией. – Ред.), это было как гром среди ясного неба", – признался дипломат.
"А потом это поддержал Трамп. Ну, от Трампа можно чего угодно ожидать – он не политик, он бизнесмен… Но Макрон… Я просто удивляюсь. Он же разумный человек. Он должен проанализировать, почему Россию выгнали из "Большой восьмерки" – из-за аннексии Крыма", – напомнил Гаращук.
По словам эксперта, Украина пользуется огромной поддержкой со стороны руководителей западных государств и вряд ли они согласятся с Макроном.
"На мой взгляд, другие страны "Большой семерки" сейчас не пойдут на поводу у г-на Макрона. Решения в G7 принимаются консенсусом. Если хотя бы одна страна – допустим, Великобритания – не захочет, чтобы Россия стала членом (саммита. – Ред.), то никто не пригласит Россию", – отметил он.
"Крым был, есть и будет украинским. Россия нарушила всякую мораль, всякие международные документы и международные отношения", – подчеркнул Гаращук.
Макрон на встрече с Путиным 19 августа
Facebook.com/EmmanuelMacron
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 августа президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина в своей летней резиденции Форт де Брегансон. При этом Макрон не скупился на лесть и заявил, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока.
20 августа Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и предложил пригласить Россию на саммит "Большой семерки" (G7) в 2020 году. По словам Трампа, Россию нужно вернуть в группу и возродить формат "Большой восьмерки" (G8).
Против возвращения России уже высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Появилась и реакция президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что возвращение России в G8 возможно только при выполнении ряда условий. Среди них – возвращение Украине оккупированного Крыма и прекращения боевых действий на Донбассе.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.