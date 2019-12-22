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23 декабря • обновлено в 00:51
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"Аргументация для дебилов": гнев Польши из-за слов Путина о Второй мировой взбесил пропагандистов

2.7т
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Прокремлевские пропагандисты попытались оправдать скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о предыстории начала Второй мировой войны, которое раскритиковало МИД Польши.

Так, российский журналист Олег Лурье на своем Telegram-канале опубликовал совместные фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с президентом Польши Юзефом Пилсудским, премьером Британии Невиллом Чемберленом, премьером Франции Эдуардом Деладье и царем Болгарии Борисом III.

"Могу долго еще выкладывать Гитлера со всеми, но очень хочу увидеть фото Гитлера и Сталина", – написал журналист из РФ.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Просто пример уровня российской пропаганды. То есть, нет фоточки Гитлера со Сталиным – значит, не было ни пакта Молотова-Риббентропа, ни нападения на Польшу и многих других примеров немецко-советского сотрудничества. Аргументация для дебилов", – возмутился украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкий.

При этом пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов, который получил гражданство России вслед за паспортом "ДНР", также раскритиковал Польшу после скандала с главой РФ.

"Внимательно ознакомился с возмущенными ответами МИДа Польши и тамошнего Института нацпамяти на документы, приведенные Путиным. Ничего не нашел там насчет намерения польского дипломата поставить Гитлеру памятник в Варшаве за "решение еврейского вопроса", а также насчет роли Польши в разделе Чехословакии. А что ж такое? Почему поляки проигнорировали эти слова? Ведь если это неправда, такая возможность разоблачить была! Потому и "не заметили" этих слов – ведь знают, что это чистая правда", – утверждает Корнилов.

Напомним:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • В ответ на это Польша заявила, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Как писал OBOZREVATEL, Путин дал большую пресс-конференцию, на которую аккредитовали почти 2 тысячи сотрудников СМИ, 19 декабря.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Вторая мировая война
Персоны
Владимир КОРНИЛОВ Владимир Путин Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Аргументация для де билов": слова ВВП о Второй мировой взбесили пропа ганди стов Польши и их шестер ок русо фобов в Украине.
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1
3
Kuksov Micha
Kuksov Micha
вся Украина, прильнув к экранам ТВ, смотрела пресс-конференцию Путина!
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3
3
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А шо-ж "гордые ляхи" ни одного документа не представили? Шо, нэма? - пичалька... Вся пшековская аргументация, - #выфсеврети!
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