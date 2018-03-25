Скандал с Facebook: ЕС приготовил "жесткие меры"

Еврокомиссия примет "жесткие меры" в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей.

Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает DW.

"Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо", - заявила она.

Юрова потребовала от руководства Facebook официального заявления по ситуации: Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени оказались затронуты европейские пользователи".

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия", - заявила она.

Как сообщал "Обозреватель", в США и Европе набирает оборотов скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая подозревается в использовании персональных данных из социальных сетей, в частности, Facebook для влияния на миллионы пользователей по всему миру.

Так, на данный момент компанию подозревают в причастности к победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, а также вмешательстве в референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Тем временем украинцев предупредили о надвигающейся угрозе, которая возникает из-за глобального вмешательства интернета в личную жизнь каждого человека. В частности, речь идет о влиянии Google и Facebook.