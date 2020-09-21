В Сети появился огромный доклад организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США или финразведки – FinCEN, в котором дан анализ ситуации с отмыванием грязных денег в глобальных масштабах.

Организация проанализировала собственную деятельность и сообщает о том, что на фоне роста числа сомнительных или откровенно криминальных транзакций, штат организации сокращен на 10%. При этом отмечается, что в отмывке грязных денег замешаны крупнейшие американские и мировые банки. В их число входят: JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon, Barclays Bank и ряд других финансовых учреждений.

Причем, по целому ряду транзакций удалось пройти всю цепочку и выйти то на талибов, то на россиян, то на других террористов. При этом отмечается, что объемы таких транзакций настолько велики, что если бы их одновременно удалось пресечь, то трудно представит то, к чему бы привели такие действия. Более того, касательно американских банков, министерство финансов имеет полномочия закрывать их в случае выявления крупных и регулярных фактов отмывания денег. Но уже сейчас очевидно, что прибегнув к таким мерам, министерство финансов просто обвалило бы экономику США.

В этом докладе имеется масса интересных эпизодов, каждый из которых мог бы стать отдельной детективной историей. Например, известно о том, что у Дональда Трампа, через его организации, рыльце настолько в пушку, что его даже не видно из-за этого пушка. Но с момента его избрания на пост президента, контрольный орган утратил доступ к соответствующим документам. Тем не менее, имеются достаточные основания так полагать по действиям трамповых контрагентов. В зависимости от результатов президентских выборов в США мы сможем или не сможем проследить за тем, как развивается эта сюжетная линия.

Но уже сейчас текст этого доклада вызвал бурную реакцию в правительствах некоторых стран. Так выяснилось, что самая крупная спонсорша британской консервативной партии, некто Любовь Чернухина, пожертвовала в казну партии около 1,7 миллионов фунтов стерлингов. И все бы ничего, но муж Чернухиной, бывший российский министр и по совместительству – олигарх, получил эти деньги от одного из одиозных российских олигархов – Керимова, одного из "кошельков" Путина. Сам Керимов давно находится под санкциями США.

Семья Чернухиных перехала в Англию в далеком 2004 году и получила британское подданство, наверное, в виде пресловутых "золотых паспортов" и долгое время они просто вели светскую жизнь, втираясь в высшие круги британского общества. В конце концов, именно Любовь Чернухина стала делать весомые взносы в казну консервативной партии.

Причем, делалось это и в виде прямых взносов и в виде оплаты входного билета на эксклюзивные мероприятия, например – на теннисный матч с премьер министром или на закрытую вечеринку для спонсоров с участием премьера Терезы Мэй. Причем, вечеринка имела довольно узкий характер и на ней присутствовало всего 12 человек, включая саму Мэй.

По этому эпизоду уже вспыхнул скандал и политические оппоненты призвали консерваторов вернуть все полученные от людей Путина деньги. Но оттуда уже последовал ответ в стиле: "… но 20 долларов, всегда – 20 долларов". Пока этот скандал развивается и наверняка, вспыхнут и другие скандалы. Мы же отметим одну маленькую, но очень показательную деталь.

Российская финансовая пресса тоже не обошла стороной этот доклад. Понятно, что там никто не вспоминает о Чернухиной, а ограничиваются общими фразами. И вот в том, как россияне преподнесли эту историю, как раз и скрыта пикантность сцены. Нет, это не 11 миллиардов долларов, которые промелькнули в докладе, поскольку россияне это указали и перекрестились, поскольку знают, что это – сущая мелочь. Нет, пикантность была в другом. Они перечислили все банки, которые были указаны в докладе, за исключением одного – Deutsche Bank.

Как говорил Шерлок Холмс, это мелочи, но из этих мелочей можно составить цепь логических рассуждений. Ну а мы предлагаем наблюдать за развитием темы, поскольку из нее может вывалиться много интересного.