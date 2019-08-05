Скандал из-за ракет между Россией и США: появилась первая реакция Путина

Президент России Владимир Путин отреагировал на разрыв договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) между его страной и США и обвинил в этом Вашингтон.

Официальную позицию российского лидера опубликовали на его сайте. "Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", – приводятся слова Путина.

Президент России добавил, что не может игнорировать сложившееся положение дел и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны США и их союзников.

В этой связи он поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Естественно, для этого потребуется время. До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из ДРСМД, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования "Х-101" и "Кинжал", морского базирования "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", – пригрозил Путин.

Владимир Путин

При этом он заверил, что Россия якобы не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств, поэтому все ее действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер.

"Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", – уточнил российский президент.

Также он призвал США к сохранению здравого смысла и упрекнул их в ликвидации ДРСМД, что, по мнению Путина, повлечет за собой девальвацию и расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу. Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", – резюмировал Путин.

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