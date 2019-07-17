Скандал из-за Курил: Россия обвинила Японию во вранье

В России опровергли информацию о прекращении переговоров с Японией по передаче двух южных Курильских островов и назвали мирный договор между странами главной темой обсуждения.

Позицию Кремля выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 17 июля, пишут "РИА Новости".

"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность", – заявила она.

Захарова обвинила Японию во вранье

Захарова заверила, что Москва не отказывалась от обсуждения из-за опасений увеличения американского военного контингента на японском архипелаге.

"Россия не ведет переговоры ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, о выработках мирного договора. Все выдумки — художественный пересказ того, чего нет, подтвердить точно не могу. Мне кажется, именно японская сторона настаивала, чтобы все делалось максимально уважительно. Но что-то видимо пошло не так", – сказала она.

Отметим, ранее японское агентство Kyodo распространило информацию о том, что Россия окончательно отказалась от переговоров по Курильским островам.

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