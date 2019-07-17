Скандал из-за Курил: Россия обвинила Японию во вранье

В России опровергли информацию о прекращении переговоров с Японией по передаче двух южных Курильских островов и назвали мирный договор между странами главной темой обсуждения.
Позицию Кремля выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 17 июля, пишут "РИА Новости".
"Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность", – заявила она.
Захарова обвинила Японию во вранье
Захарова заверила, что Москва не отказывалась от обсуждения из-за опасений увеличения американского военного контингента на японском архипелаге.
"Россия не ведет переговоры ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, о выработках мирного договора. Все выдумки — художественный пересказ того, чего нет, подтвердить точно не могу. Мне кажется, именно японская сторона настаивала, чтобы все делалось максимально уважительно. Но что-то видимо пошло не так", – сказала она.
Отметим, ранее японское агентство Kyodo распространило информацию о том, что Россия окончательно отказалась от переговоров по Курильским островам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
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