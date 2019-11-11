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11 ноября • обновлено в 16:57
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"Кричали "Руска к*рва" и зиговали!" Скабеева закатила истерику из-за украинских ультрас

2.2т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за кричалок львовских ультрас. Она внезапно вспомнила о том, как украинцы проучили сербских фанатов "русского мира" на "Львов Арене" 7 июня.

По ее словам, футбольные фаны выкрикивали маты в адрес сербских болельщиков, а также якобы "зиговали". Бурной реакцией рупор Кремля разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

"Во время исполнения национального гимна Сербии уже на матче сборных во Львове едва ли не все 30 тысяч украинских болельщиков скандировали "Руска к*рва!" и "зиговали" под бандеровские лозунги! В общем все то, что в цивилизованном мире невозможно и называют хулиганством, в Украине в порядке вещей!" – вскипела одиозная пропагандистка.

Новости
"Урезоньте западенцев!" Скабеева устроила скандал в эфире из-за Бандеры

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 июня украинские фанаты перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 с командой Сербии на "Арене Львов" заглушили гимн гостей речевкой "Руска к*рва".

  • Этой популярной в узких кругах песней украинские ультрас отомстили сербским поклонникам "русского мира" за частую демонстрацию преданности стране-агрессору.

  • В тот день Национальная сборная Украины обыграла сербов со счетом 5:0.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо, нерабам не очень приятно выслушивать о себе правду, отсюда и такие эпитеты...
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Николенко Саша
Николенко Саша
А Скабеева секси, Попову повезло)
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Сначала она впала в истерику, потом в панику, а потом совершила подлость. :) А, по-моему, она просто выразила отвращение и возмущение, которое возникает у каждого нормального человека.
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