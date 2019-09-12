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12 сентября • обновлено в 20:39
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"Украинцы нас перехитрили!" Скабеева взорвалась гневом из-за решения ЕС по "Северному потоку-2"

16т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева отреагировала бурным возмущением на решение Суда Евросоюза, которое блокирует для России возможность использования части газопровода "Северный поток-2".

Речь идет о его участке OPAL, контролируемом Польшей. В эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия 1" Скабеева заявила, что теперь страну-агрессора вынудят использовать ГТС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Складывается полное ощущение, что американцы, точнее украинцы, таки смогли нас перехитрить. В том смысле, что Европейский суд принял решение, в результате которого Российская Федерация будет обязана сотрудничать с Украиной, будет обязана заключить с ней контракт, будет обязана пользоваться украинской ГТС и будет обязана платить 3% ВВП Украине! Потому что по просьбе наших больших друзей поляков принято решение запретить РФ пользоваться частью "Северного потока-2", который мы еще и не достроили. Эта часть называется газопровод ОРАL. И как ни крути, теперь без Украины России не деться вообще никуда!" – признала поражение своей страны на газовом "фронте" Скабеева.

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Затем она начала упрекать Украины в подлости и попытке распоряжаться энергоресурсами страны-агрессора. В этой связи она пригрозила Киеву построением Москвой еще одного газопровода.

"Мне кажется, когда вы так по-хамски себя ведете, у нас тут будет брошен клич и просто за полгода, наверное, еще одну трубу построим! Всей страной, лишь бы только вам на ваше хамство ответить! Потому что это газ чей?!" – перешла на крик топ-пропагандистка путинского режима.

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Темы
российская пропаганда Рынок газа
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 Европейский Союз
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хликов тонко потроллили, но они этого не заметили и приняли все за чистую монету)
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Александрович Валера
Александрович Валера
Цена вопроса 18 млрд кубов . Это то что перепадет Украине . 3 млрд хотелок не видать как своих ушей
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Махов Макс
Махов Макс
Только асел Александрович Валера, мог видеть сваи уши без зеркала! Бгггггаааа
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1
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В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
Любо братцы, любо ... Не всё коту масленица ! Особенно такому вшивому.
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Махов Макс
Махов Макс
В чём сила брат? Сила в камне! А ты под ним лежишь. Бгггггаааа
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