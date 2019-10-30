"Кровавые русские!" Скабеева устроила скандал из-за популярной игры

На российском пропагандистском телевидении возник небывалый ажиотаж из-за популярной компьютерной игры Call of Duty.

Так, в ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе. Возмущениями по этому поводу разразились скандальные ведущие передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студия пропагандистов "60 минут" Скриншот видео

"Русофобская пропаганда обрела новое виртуальное измерение. В нем российских военных выставили главным вселенским злом! Разработчики новой части популярной компьютерной игры Call of Duty, "колда" они ее называют, изобразили наших с вами соотечественников мужланами в тельняшках, которые убивают женщин и пытают детей!" – взорвалась негодованием одиозная пропагандистка Ольга Скабеева.

По ее мнению, место действия игры якобы очень напоминает Сирию. Кроме того, среди персонажей Скабеева увидела прототипов "Белых касок".

"И если мы с вами знаем прекрасно, что они известны как пособники террористов в Сирии, то в новомодном компьютерном творении "Белые каски" – настоящие ангелы-хранители местных жителей от кровавых русских!" – едко добавила скандальная пособница путинского режима.

В свою очередь ее супруг Евгений Попов возмутился из-за якобы "украинского" эпизода в популярной игре.

"От таких раскладов в шоке даже самая аполитичная часть нашего общества, геймеры возмущены. Не забыли разработчики и про Украину. В декорациях ДАП можно пострелять, внимание, в российских террористов! Те, кто играл, говорят, что игра заканчивается хорошо. Как она при этом может заканчиваться хорошо, абсолютно непонятно. Что это, если не русофобская пропаганда?!" – нервно высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

федеральный "Первый канал" также выпустил сюжет о компьютерной игре Call of Duty, где исказили сюжет, обвинив ее в "американской пропаганде".

Ранее Скабеева пришла в ярость из-за спора с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом по поводу фейков о пропаганде нацизма в Украине среди детей через специальные компьютерные игры.

Также на российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-комикса "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

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