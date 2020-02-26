Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на обещание президента Украины Владимира Зеленского официально сделать 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Язвительный комментарий по этому поводу скандальная телеведущая оставила на своем Telegram-канале, оскорбив главу украинского государства.

Скабеева и Зеленский

"С ума сошел! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – разразилась возмущениями Скабеева.

Напомним, Зеленский дал обещание подписать указ о Дне сопротивления Крыма российским захватчикам на форуме Age Of Crimea. По его словам, это будет сделано в знак памяти о мужестве и героизме участников проукраинского митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что несмотря на войну на Донбассе, вопрос о деоккупации Крыма не отошел на задний план, ведь Крым – это Украина и он обязательно будет освобожден.

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