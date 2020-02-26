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26 февраля • обновлено в 16:44
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Скабеева обозвала Зеленского сумасшедшим из-за Крыма

4.1т
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Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на обещание президента Украины Владимира Зеленского официально сделать 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Язвительный комментарий по этому поводу скандальная телеведущая оставила на своем Telegram-канале, оскорбив главу украинского государства.

Скабеева и Зеленский

Скабеева и Зеленский

"С ума сошел! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – разразилась возмущениями Скабеева.

Напомним, Зеленский дал обещание подписать указ о Дне сопротивления Крыма российским захватчикам на форуме Age Of Crimea. По его словам, это будет сделано в знак памяти о мужестве и героизме участников проукраинского митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский заявил, что несмотря на войну на Донбассе, вопрос о деоккупации Крыма не отошел на задний план, ведь Крым – это Украина и он обязательно будет освобожден.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева
Место
Россия
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Ukraine The
Ukraine The
Да пусть они его 365 дней в году отмечают, скача в угаре в вышиванках. Это не изменит факта и решения крымчан, что им с Санжарией не по пути.о
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3
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И два миллиона крымчан ее поддерживают.
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1
Ски Андрей
Ски Андрей
Plotnikov Alex, дятел ты и твоя жена собаЁ
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1
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А что не так-то?Пианист,епта...
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