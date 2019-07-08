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"С*ка подзаборная!" В Грузии скандал вокруг Путина вылился в протесты

11.4тЧитать материал на украинском

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в программе "P.S." в адрес Владимира Путина.

Так, сотни жителей собрались у ее здания в Тбилиси и выразили недовольство выступлением ведущего.Активисты закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, и требовали уволить Габунию, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена", — заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.

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"С*ка подзаборная!" В Грузии скандал вокруг Путина вылился в протесты

Скриншот с видео

На фоне этого МИД Грузии заявило, что расценивает выступление журналиста Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, как попытку создать напряжение в отношениях между странами.

"С*ка подзаборная!" В Грузии скандал вокруг Путина вылился в протесты

Скриншот с видео

"С*ка подзаборная!" В Грузии скандал вокруг Путина вылился в протесты

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.

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Персона
Владимир Путин
Место
Грузия
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Иванов Иван
Иванов Иван
Это всё рука Москвы!!! Не верьте))))
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Потенциальный герой Украины. Теперь на Украину сбежит и будет просить укрогражданство.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Турчинов козалуп,хорошое у тебя имя, чисто русское козалуп.Отец твоё имя в карты на зоне проиграл?
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Tkach Alik
Tkach Alik
кто еще боттоксного педофила не пинал?
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