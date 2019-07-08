"С*ка подзаборная!" В Грузии скандал вокруг Путина вылился в протесты

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста Георгия Габунии в программе "P.S." в адрес Владимира Путина.

Так, сотни жителей собрались у ее здания в Тбилиси и выразили недовольство выступлением ведущего.Активисты закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, и требовали уволить Габунию, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена", — заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.

Скриншот с видео

На фоне этого МИД Грузии заявило, что расценивает выступление журналиста Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, как попытку создать напряжение в отношениях между странами.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!