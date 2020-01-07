Ситуция очень опасная: Фельгенгауэр заговорил о Третьей мировой войне

Напряженная ситуация в Персидском заливе между Ираном и США может дойти до ядерной войны или применения стратегического оружия, что равно Третьей мировой войне.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. По его словам, не стоить не недооценивать нынешнюю эскалация конфликта в регионе, она очень опасна.

"Когда боятся, тогда по-другому ведут себя, поэтому все возможно. В точке бифуркации всегда есть шанс сделать правильный выбор, перейти к деэскалации. Но ситуация в регионе очень опасная, может дойти до ядерной войны или применения стратегического оружия", – подчеркнул он.

Третья мировая война

По его словам, главная проблема эскалации нынешнего конфликта в его многостороности. У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы, а адекватность многих мировых лидеров вызывает вопросы.

"В иранской правящей элите раскол, идут постоянные ссоры. Приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого вызывает определенные сомнения. У других мировых лидеров тоже проблемы. Беньямин Нетаньяху (премьер Израиля. – ред) боится заговоров и тюрьмы, а Трамп боится, что в случае проигрыша выборов, его посадят. Поэтому все может быть", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.

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