Ситуация в США становится все более дикой, пора уезжать из большого города
В связи с тем, что у нас вот такие процессы происходят на улицах, когда какие-то черные и белые левые хулиганы шантажируют бизнесы и людей, идет все больший поток уезжающих из крупных городов в пригороды. Поток этот все больше, так как ситуация все более дикая. Успокоить ее, это нужен новый Маккарти и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности со стороны всей этой прогрессивной шизы слева. И это говорю я, достаточно либеральный по своим взглядам человек.
С другой стороны, давайте просто подумаем вслух, а что человек теряет уехав из большого города в американских условиях? Это же у нас тут не Россия, не Украина, даже не Франция, где в городе есть все, а в пригороде полная пустота и свиньи на улице в луже моются.
Американские пригороды или субурбия имеют по сравнению с городом как правило:
более низкие цены на еду, бензин, услуги
частные дома с хорошими участками
возможность иметь оружие
возможность иметь нормальную стоянку для множества машин
очень качественные государственные школы
практически полное отсутствие криминала
куда более приближенные к народу политические власти обеих партий, которые на самом деле боятся за свои места
возможность выбрать жизнь вдали от нежелательных для вас элементов населения
возможность иметь домашних животных в любых количествах
возможность иметь домашнюю скотину и огороды, если это вам хочется
очень большое количество фирменных магазинов, ресторанов, кинотеатров и других развлекательно-торговых точек
тишина, природа прямо во дворе, чистый воздух и практическое отсутствие пробок 23 часа из 24.
прекрасные дороги в 98% случаев
во многих местах есть достаточно развитый общественный транспорт
очень удобные бесплатные сервисы для стариков – например, стариков после 65 лет могут бесплатно возить в продуктовый и по врачам, нужно только записаться
качество жизни в пригороде возрастает в разы.