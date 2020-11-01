В связи с тем, что у нас вот такие процессы происходят на улицах, когда какие-то черные и белые левые хулиганы шантажируют бизнесы и людей, идет все больший поток уезжающих из крупных городов в пригороды. Поток этот все больше, так как ситуация все более дикая. Успокоить ее, это нужен новый Маккарти и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности со стороны всей этой прогрессивной шизы слева. И это говорю я, достаточно либеральный по своим взглядам человек.

С другой стороны, давайте просто подумаем вслух, а что человек теряет уехав из большого города в американских условиях? Это же у нас тут не Россия, не Украина, даже не Франция, где в городе есть все, а в пригороде полная пустота и свиньи на улице в луже моются.

Американские пригороды или субурбия имеют по сравнению с городом как правило:

более низкие цены на еду, бензин, услуги

частные дома с хорошими участками

возможность иметь оружие

возможность иметь нормальную стоянку для множества машин

очень качественные государственные школы

практически полное отсутствие криминала

куда более приближенные к народу политические власти обеих партий, которые на самом деле боятся за свои места

возможность выбрать жизнь вдали от нежелательных для вас элементов населения

возможность иметь домашних животных в любых количествах

возможность иметь домашнюю скотину и огороды, если это вам хочется

очень большое количество фирменных магазинов, ресторанов, кинотеатров и других развлекательно-торговых точек

тишина, природа прямо во дворе, чистый воздух и практическое отсутствие пробок 23 часа из 24.

прекрасные дороги в 98% случаев

во многих местах есть достаточно развитый общественный транспорт

очень удобные бесплатные сервисы для стариков – например, стариков после 65 лет могут бесплатно возить в продуктовый и по врачам, нужно только записаться

качество жизни в пригороде возрастает в разы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.