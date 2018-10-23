Путин будет предпринимать усилия для сотрудничества с новой украинской властью и будет пытаться воздействовать на нее так, чтобы та была более сговорчивой. Ситуация все-таки немного изменилась, появилось много новых деталей. Если раньше еще при Януковиче Путин пытался добиться полного подчинения Украины, то теперь это уже нереализуемо. Но он и дальше будет продолжать работать в этом направлении, чтобы финансовыми инструментами влиять на выбор украинцев и соответственно на принятие решений Украины по поводу ее взаимодействий с Западом. Я думаю, что он уже сформулировал условия и о них хорошо известно кандидатам в президенты. Думаю, он взаимодействует с несколькими кандидатами, пытаясь добиться от них сотрудничества. То есть кладет яйца в несколько корзинок.
Касательно тезиса "чем больше усилий – тем меньше влияния", то это не совсем так. Нам бы всем этого хотелось, но это не так, конечно. Ведь усилия осуществляются по самым разным направлениям. Это и спецслужбы, и пропагандистская кампания, в том числе через действующие политические структуры. Эти разные усилия идут в разных направлениях. Какие-то из них, может, и создают некий негативный эффект. Но сегодня Путин уже не поедет в Украину агитировать за какого-то президента, как было с Януковичем. Это просто смерть для такого кандидата. Но использовать пропагандистский инструмент для пропагандистских компаний – это делается, и делается вовсю.
Поэтому мы и дальше должны проявлять осторожность и учитывать такую возможность, что Украина может вернуться в сферу влияния России, и должны предотвращать это всеми возможными способами. Тем более совершенно ясно, что Кремль будет предпринимать серьезные усилия для сохранения Украины в зоне собственного влияния. Оно ослаблено и ослаблено самим Кремлем. Но агрессор и дальше продолжает политическую деятельность на территории Украины и пытается влиять на политические решения украинцев работой пророссийских партий и политиков, которые активно действуют в Украине. Так что опасность есть, она всегда есть и всегда будет.
Из нового. В России начинаются внутренние очень сложные процессы. В некотором смысле Кремль будет отвлечен на их решение. Скажем так, это положительный момент в ситуации, связанной с Украиной и с сохранением ее независимости. Сейчас очень активизирована пропагандистская кампания в странах Балтии. Это значит, что Украине везет, на нее сейчас обращают чуть меньше внимания в Кремле. Возможно, считают, что время для принятия каких-то радикальных решений еще не наступило. Поэтому опасаться активных действий России необходимо постоянно. Всегда надо быть начеку.
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