"Ситуация очень сложная": президент Сербии пожаловался Путину

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна сталкивается с ежедневными провокациями, и проблема Западных Балкан не решится скоро.

Как сообщает "РИА Новости", сербский лидер поблагодарил главу Кремля за "защиту жизненно важных национальных и государственных интересов страны".

"Ситуация на Западных Балканах – очень сложная, и Сербия, как государство, сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии", – сказал Вучич, подчеркнув намерение Сербии сохранять военный нейтралитет.

Также он выразил свою признательность Путину, и пригласил его посетить Белград.

"Мне надо выразить огромную признательность вам лично за твердую позицию, которую вы занимаете в защите международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия", – заявил Вучич.

Напомним, накануне Вучич перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косово, где силовики якобы проводили задержания сербов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Сербии заявил, что на встрече с Путиным планирует обсудить ситуацию в Косово и попросить его поддержки на международном уровне.