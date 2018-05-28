Ситуация накаляется: Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения

Китай активизирует разработку тактического ядерного оружия следующего поколения, проводя испытания для симуляции взрывов чаще, чем Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает издание The Hill, США проводят в месяц в среднем менее одного теста, для Китая эта цифра достигает пяти.

В общей сложности за три года Китай провел около 200 испытаний с имитацией ядерных взрывов, в то время как в Соединенных Штатах за пять лет состоялись лишь 50 таких тестов.

"США в январе обнародовали свой обзор ядерной политики, в котором содержится призыв к разработке малых ядерных зарядов с целью сдерживания угрозы со стороны РФ и Китая", - отмечается в публикации.

Тем временем, пока Китай, США, а также Россия ищут способы получить более эффективное ядерное оружие для сдерживания потенциальной угрозы, риск ядерного конфликта возрастает, подчеркнули в статье.

Как писал OBOZREVATEL, накануне российский политолог, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский назвал причину ядерного шантажа Путина.