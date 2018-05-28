УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Ситуация накаляется: Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения

1.5тЧитать новость на украинском

Китай активизирует разработку тактического ядерного оружия следующего поколения, проводя испытания для симуляции взрывов чаще, чем Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает издание The Hill, США проводят в месяц в среднем менее одного теста, для Китая эта цифра достигает пяти.

В общей сложности за три года Китай провел около 200 испытаний с имитацией ядерных взрывов, в то время как в Соединенных Штатах за пять лет состоялись лишь 50 таких тестов.

Новости
Ядерное оружие в Крыму: Джемилев рассказал, сколько разместила Россия

"США в январе обнародовали свой обзор ядерной политики, в котором содержится призыв к разработке малых ядерных зарядов с целью сдерживания угрозы со стороны РФ и Китая", - отмечается в публикации.

Тем временем, пока Китай, США, а также Россия ищут способы получить более эффективное ядерное оружие для сдерживания потенциальной угрозы, риск ядерного конфликта возрастает, подчеркнули в статье.

Как писал OBOZREVATEL, накануне российский политолог, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский назвал причину ядерного шантажа Путина.

Место
Китай
Объекты
ядерное оружиевойнаСША
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги