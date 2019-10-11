Турция продолжает наступление на Сирию: как проходит военная операция

В среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы. Рано утром передовая группа турецких сил вошла в Сирию в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Что происходит в Сирии и какими могут быть последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Турция начала военную операцию "Источник мира", нанеся несколько авиаударов по северо-востоку Сирии. Курды ответили минометным обстрелом турецких городов.

Известно как минимум о 14 погибших турецких военных.

В опасной зоне находится около ста тысяч беженцев.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган уверен, что военные имеют право преследовать террористов, каковыми они считают курдов.

Операция "Источник мира". Как все началось

О начале воздушной и наземной операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Эрдоган объявил еще 5 октября. Этому предшествовало заявление американского президента Дональда Трампа о выводе из этого региона американских войск, действовавших в сотрудничестве с курдами.

Турецкие танки Telegram-канал "Повестка дня Турции"

В ходе телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом 7 октября стороны обсудили создание в Сирии так называемых зоны безопасности. В Белом доме заявили, что США не будут участвовать в военной операции Турции.

В тот же день Трамп опубликовал твит, в котором пригрозил полностью уничтожить экономику Турции.

"Я твердо заявлял это раньше и просто повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я при своей великой и исключительной мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (я уже делал это раньше)! Они должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали намного больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ", — написал он.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Несмотря на это, утром 9 октября турецкие военные вошли в Сирию в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Карта "безопасной зоны" Institute for the Study of War

СМИ с места событий сообщили о взрывах в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн, а также о применении авиации на границе.

Операция "Источник мира" в Сирии Telegram-канал "Протесты в мире"

Telegram-канал "Протесты в мире"

Associated Press пишет, что турецкие войска пересекли границу у сирийского города Эт-Телль-эль-Абьяд. Там разгорелись бои с силами курдов.

Сирийские СМИ сообщили, что столкновения идут вдоль всей границы между Турцией и северной Сирией: "Армия Турции начала масштабную атаку на оборонные позиции SDF в Дерике, Камышлы, Дарбасии, Рас-эль-Айне, Тель-Абьяде и Джараблусе. Нападения нацелены на мирных жителей, которых пытаются заставить покинуть свои дома".

В Международном комитете Красного Креста выразили озабоченность судьбой десятков тысяч людей, живущих в лагерях для беженцев в регионе. Население этих лагерей в районах Ракки, Дэйр-эз-Зора и эль-Хасаки насчитывает более чем сто тысяч человек.

Сегодня, 10 октября, телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на курдские источники сообщил, что 14 турецких военнослужащих погибли в ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке.

По их утверждению, SDF успешно отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна. Со своей стороны Минобороны Турции в распространенном в четверг коммюнике подчеркнуло, что турецкие вооруженные силы в ходе новой трансграничной операции захватили все обозначенные цели.

Уточняется, что в течение прошедших суток турецкая артиллерия и авиация нанесла удары по 181 объекту в приграничных районах Сирии. Наземные силы Турции продолжают продвижение на севере в районы к востоку от реки Евфрат.

Кроме того, стало известно, что бойцы так называемой Сирийской свободной армии присоединились к турецкой операции "Источник мира".

Как отнеслись к действиям Турции в регионе и в мире:

Сирия назвала это нарушением международного права и своего суверенитета и пообещала не оставить без ответа.

Курды заверили, что турецкие удары направлены против мирного населения, а в регионе началась паника.

Россия призвала Турцию не навредить усилиям по урегулированию, инициировала диалог с курдами и Дамаском. Кремль заявил о готовности содействовать.

США от происходящего отстранились. Они заявили, что не будут участвовать в операции и вывели военных из этого района.

Европейский Союз призвал Турцию прекратить военную операцию. "Она не ведет к положительным результатам", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Франция и Германия выразили обеспокоенность. Глава МИД ФРГ призвал Турцию прекратить наступление. МИД Франции осудил военную операцию.

Совет Безопасности ООН призвал все стороны к максимальной сдержанности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс был проинформирован об операции Турции в Сирии. Он призвал избегать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. НАТО ждет от Анкары сдержанности.

В парламенте Ирана заявили, что военная операция в Сирии осложнит обстановку, усилит кризис, приведёт к новой волне беженцев.

МИД Ирана выступил с требованием вывода турецких сил с территории Сирии и незамедлительного прекращения атак.

МИД Египта призвал к созыву совета Лиги арабских государств в связи с операцией Турции в Сирии. Было принято решение о проведении экстренного заседания 12 октября.

Финляндия прекратила экспорт в Турцию оружия и материалов для ВПК из-за начала войны против курдов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что операция Турции может помешать началу работы конституционного комитета Сирии.

МИД Саудовской Аравии назвал агрессией военные действия Турции.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на военную операцию Турции.

Дональд Трамп

"Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция – плохая идея. Турция обязалась защищать мирных граждан, религиозные меньшинства, а также обеспечить то, чтобы не произошло гуманитарного кризиса. И мы будем делать все, чтобы они придерживались данных обязательств", – сказано в его официальном заявлении, которое распространил Белый дом.

В свою очередь президент Турции отреагировал на критику своего американского коллеги заявив, что Турция вторглась на территорию Сирии на основании Аданского турецко-сирийского соглашения, подписанного в 1998 году.

Реджеп Эрдоган

"Согласно этому договору, если режим (сирийский. - Ред.) не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов", – объяснил Эрдоган.

Ответ курдов

Сирийские курды в четверг, 10 октября, бомбардировали и обстреляли три приграничных турецких города. По их словам, это ответ на начатую турками операцию "Источник мира".

В результате погибли 6 мирных жителей, среди них – ребенок.

По словам представителя службы безопасности Турции, вооруженные силы нанесли удар, в частности, по военным складам и базам. В результате налета курдов погибли 6 жителей, еще 70 – ранены. В то же время президент Турции Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что к этому времени были убиты 109 боевиков.

В свою очередь, по состоянию на пятницу, 11 октября, турецкие войска совместно с сирийской оппозицией на северо-востоке Сирии окружили два пограничных города — Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Таким образом, турки замкнули кольцо после того, как установили контроль над 11 населенными пунктами, расположенными в окрестностях этих городов. В Рас-эль-Айне, на севере провинции Ракка, турецкие военные вошли в промышленную зону, где ведут перестрелки с бойцами курдских "Сил народной самообороны", а в Телль-Абьяде силы оппозиции выбили курдские отряды из пригородов Эль-Ябса и Телль-Фандара.

По данным местных СМИ, курды вместе с колоннами беженцев отступают из пограничных районов вглубь провинции Эль-Хасака.

Какие последствия

Проведение военной операции в Сирии вряд ли обернется для Турции какими-нибудь санкциями, даже несмотря на большую обеспокоенность и громкие заявления официальных лиц разных стран.

"В течение последних нескольких лет Турция провела уже две подобные операции, и были после них какие-то последствия для Турции? Очевидно, что по той же схеме произойдет и третья операция, и, скорее всего, не будет иметь никаких последствий", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Что касается угроз со стороны Дональда Трампа, то эксперт уверен, что это не окажет никакого влияния на Турцию. Тем более, на ноябрь месяц назначена встреча американского и турецкого президентов.

"Это означает, что все эти угрозы останутся просто баснями в Twitter и вряд ли изменят позицию Турции", – отметил он.

Эксперт-международник Павел Рудяков в принципе уверен, что проведение операции было согласовано, поэтому выражение обеспокоенности – это скорее игра на публику.

"Это абсолютно циничные вещи, одним словом – геополитика", – заявил он.

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