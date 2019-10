Турция продолжает наступление на Сирию: как проходит военная операция

В среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы. Рано утром передовая группа турецких сил вошла в Сирию в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Что происходит в Сирии и какими могут быть последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

О начале воздушной и наземной операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Эрдоган объявил еще 5 октября. Этому предшествовало заявление американского президента Дональда Трампа о выводе из этого региона американских войск, действовавших в сотрудничестве с курдами.

В ходе телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом 7 октября стороны обсудили создание в Сирии так называемых зоны безопасности. В Белом доме заявили, что США не будут участвовать в военной операции Турции.

В тот же день Трамп опубликовал твит, в котором пригрозил полностью уничтожить экономику Турции.

"Я твердо заявлял это раньше и просто повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я при своей великой и исключительной мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (я уже делал это раньше)! Они должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали намного больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ", — написал он.

