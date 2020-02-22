Системы ПВО Сирии будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.

С таким заявлением выступили в командовании Вооруженные сил Сирии в субботу, 22 февраля.

В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии.

"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которой не разрешается находиться в нашем небе. Она будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожена сразу же после нарушения нашего воздушного пространства", – сказано в заявлении.

Война в Сирии

Как писал OBOZREVATEL, недавно турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии президента Башара Асада в провинции Идлиб. Войска Ассада совместно с российскими наемниками ответили Турции ракетными ударами.

Сообщалось также о двух погибших и пятерых раненых турецких военных. При этом в ответ якобы были убиты 50 сирийских военных.

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