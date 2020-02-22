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22 февраля • обновлено в 18:16
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Сирия пригрозила сбивать любые пассажирские самолеты

10.1т
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Системы ПВО Сирии будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.

С таким заявлением выступили в командовании Вооруженные сил Сирии в субботу, 22 февраля.

В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии.

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"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которой не разрешается находиться в нашем небе. Она будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожена сразу же после нарушения нашего воздушного пространства", – сказано в заявлении.

Война в Сирии

Война в Сирии

Как писал OBOZREVATEL, недавно турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии президента Башара Асада в провинции Идлиб. Войска Ассада совместно с российскими наемниками ответили Турции ракетными ударами.

Сообщалось также о двух погибших и пятерых раненых турецких военных. При этом в ответ якобы были убиты 50 сирийских военных.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Опять помидоры будут давить....
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4
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Тупенькие! Где сказано о гражданских? Речь идет о *нарушевших* воздушное пространство, а не летающих по договорённости. Хотя вам ПХР! Вот МН-17 вроде и договорился с вами, а вы сбили его!
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2
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Кор Павел
Кор Павел
Kuksov Micha, так обозу сделать громкое подлое объявление. В стране военно положение имеют право
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
"Обоз"- ты навоз. Зачем про пассажирские самолёты свою хрень воткнул? Вот так ты своих упоротых и дурачишь.
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