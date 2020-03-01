Сирия официально пригрозила сбивать все самолеты и закрыла небо

Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом и пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

С таким официальным заявлением выступило командование ВС Сирии. Об этом сообщает агенство SANA.

"Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над Идлибом", – говорится в заявлении.

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом

При этом отмечается, что любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты "с целью не допустить выполнения ими задач".

По данным сирийских источников, действия турецкой армии в провинции Идлиб якобы "демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений". Речь идет в том числе о соглашениях, которые были достигнуты в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.

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