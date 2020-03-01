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1 марта • обновлено в 12:20
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Сирия официально пригрозила сбивать все самолеты и закрыла небо

25.3т
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Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом и пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

С таким официальным заявлением выступило командование ВС Сирии. Об этом сообщает агенство SANA.

"Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над Идлибом", – говорится в заявлении.

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом

При этом отмечается, что любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты "с целью не допустить выполнения ими задач".

По данным сирийских источников, действия турецкой армии в провинции Идлиб якобы "демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений". Речь идет в том числе о соглашениях, которые были достигнуты в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Здается, шо турки арабского не знают, потом как, не только беспилотники, но и "F -16" задествовали.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Вот и сдулись московские боевики в Сирии!! Как только появились турецкие беспилотники путлеровские вояки признались что они не могут противостоять атакам!! И это не американцы а просто страна член НАТО!!
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1
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,помню-помню как они дюжину своих к а ц а п о в на Иле технично завалили..Мне понравилось..Ау,р а ш н я: "А можем повторить?"..ха-ха-ха-ха...
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6
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