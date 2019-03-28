Сирия объявила о мощной атаке Израиля: опубликовано видео

Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, которым было полностью вырублено электричество.

Атака якобы произошла в среду около 23:00 по местному времени, сообщает государственное телевидение страны, пишет "РИА Новости". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, представитель ополчения сообщил, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенное рядом поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар.

Скриншот с видео

ПВО Сирии, по данным гостелевидения Сирии, сбила несколько целей в районе Шейх-Наджара.

В сети опубликовали видео якобы нанесенного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Израиля сработали сирены тревоги после длительного перерыва в обстрелах из сектора Газа.

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