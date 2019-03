Сирия объявила о мощной атаке Израиля: опубликовано видео

Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, которым было полностью вырублено электричество.

Атака якобы произошла в среду около 23:00 по местному времени, сообщает государственное телевидение страны, пишет "РИА Новости". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, представитель ополчения сообщил, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенное рядом поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар.

ПВО Сирии, по данным гостелевидения Сирии, сбила несколько целей в районе Шейх-Наджара.

В сети опубликовали видео якобы нанесенного удара.

BREAKING: Ongoing right now, #Israel and the #US jointly bombing #Syria #Aleppo.



This is what #Trump signing the #GolanHeights deal meant. pic.twitter.com/dJiNGJ0Oor