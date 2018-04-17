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Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Директор военных программ Центра РазумковаВсе статьи автора

Сирийское поле битвы: аппетиты Трампа

1.5т

Трамп планирует заменить американских военных в Сирии на арабских, сообщает газета Wall Street Journal. Для чего это делать, и чего хочет добиться США? - Ред.

Трамп хочет достичь поставленных целей в Сирии меньшей ценой. У Саудовской Аравии там есть свои интересы, поскольку в Сирии присутствует Иран - это их давний соперник в региональных вопросах, и Саудовская Аравия не прочь заручиться чьей-то поддержкой, чтобы повысить свой региональный вес. В этом смысле их интересы могут совпасть.

Чтобы там еще кто-то другой участвовал личным составом вооруженных сил? Может быть частично Иордания может поучаствовать. Объединенные Арабские Эмираты вряд ли, я не вижу в них большого потенциала. В отдельных каких-то вопросах, наверное, могли бы. Но они и сейчас, скажем так, оплачивают участие третьих стран.

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Цель Трампа в Сирии - закрепить свое присутствие. Особенно если эта часть достаточно перспективна в смысле нефтедобычи, путей транспортировки нефти и газа, то контроль над такими территориями он всегда считал перспективными и с политической, и с экономической точки зрения. Т.е. минимальное присутствие и при этом максимальное решение вопросов чужими руками.

Как будут развиваться события дальше - трудно что-то конкретное предположить. Это все настолько ситуативно, что от каждого шага будет зависеть не только дальнейшая тактика, но и стратегия решения вопросов. Я не берусь прогнозировать.

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Тема
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Место
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