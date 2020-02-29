Главная Новости
29 февраля • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Рамис Юнус
Рамис Юнус
Американский политолог Все статьи автора

Сирийский Донбасс

784

Для того чтобы правильно оценить происходящую кровавую и гуманитарную драму в сирийской провинции Идлиб, очень важно понять не только интересы региональных держав, таких как Россия, Турция и Иран, которые сегодня там непосредственно задействованы, но и понять позицию Евросоюза, США и их союзников в этом регионе, а точнее отсутствие системного подхода у блока НАТО и его ведущих стран в этом вопросе.

Потому что, используя их ошибки, Россия и Иран сумели усилить свое влияние в регионе и спасли режим Башара Асада, который вот-вот уже должен был рухнуть. Напомню, что с самого начала гражданской войны США и Евросоюз, вместе с Турцией планировали убрать Асада, чьи руки обагрены в крови огромного количества граждан собственной страны.

Новости
Третья мировая: будет ли воевать Россия с Турцией

Но ошибки администрации Обамы, его нерешительность, а потом еще более бездарная политика нынешней администрации президента Трампа, который вообще дистанциировался от решения проблем Сирии, вкупе с беззубостью Евросоюза, привели к тому, что сегодня в этом регионе в качестве оппонента России и Ирана, выступает одна Турция, которая вынуждена решать при этом и гуманитарные проблемы почти 4 миллионов сирийских беженцев, которые живут в лагерях в Турции на границе с Сирией, что совершенно не устраивает Россию, Иран и режим в Дамаске. Чего добивается Турция?

Новости
Турция убила более 50 солдат Асада в Сирии: появились официальные данные

Напомню, что в конце прошлого года, Турция несмотря на возражения США,России и всех остальных в регионе, провела военную операцию на северных границах в Сирии, создав буферную зону, дабы обезопасить себя от курдских сепаратистов. Курдская проблема всегда являлась вопросом национальной безопасности Турции. Всем в мире давно пора понять, особенно в США и Евросоюзе, что Турция никогда не позволит создать на своих границах независимый Курдистан. Данная буферная зона выполняет ту же роль для безопасности Турции, что и Голанские высоты для безопасности Израиля, которые Тель-Авив оккупировал после Шестидневной войны в 1967 году.

Новости
Турция нанесла огромные потери войскам Сирии и российским наемникам. Фото и видео

Эти параллели очень важны для понимания проблемы этой буферной зоны на севере Сирии. Что касается провинции Идлиб, то она для Турции играет сегодня ту же роль, что и Донбасс в Украине, который оккупировала Россия и поддерживая местных сепаратистов, Кремль старается держать Украину в подвешенном состоянии и влиять на ее политику. Те же самые цели преследует и президент Эрдоган в его политике в Идлибе и бои вокруг важного ключевого города Серакиб, напоминают кровопролитные бои вокруг города Дебальцево в противостоянии на Донбассе. Сегодня Идлиб для Эрдогана та самая красная линия, за которую он не позволит никому переступать и России придется с этим считаться, иначе прямого столкновения не избежать. Надо откровенно признать, что ошибки США, Евросоюза и самой Турции, отсутствие системного подхода в странах НАТО в этом регионе привели к нынешней ситуации и противостояние Турции и России вокруг Идлиба, дает возможность членам этого североатлантического блока исправить прошлые ошибки и встать в этом вопросе рядом с Турцией, вернув своего "блудного сына" в лице Эрдогана в свои ряды, иначе Россия и Иран будут продолжать выдавливать Турцию из Сирии и если они сумеют это сделать, то тогда всем мало не покажется.

Как говорил Конфуций:"Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Рамис Юнус Рамис Юнус
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги