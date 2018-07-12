Центральной частью саммита в Хельсинки между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет будущее Сирии и предложение привлечь Россию в качестве партнера для вытеснения Ирана с этого поля боя, пишет Виктор Каспрук для Zn.ua.

Об этом заявил во время участия в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS News советник по национальной безопасности, посол Джон Болтон. Он отметил, что встреча 16 июля пройдет тет-а-тет, а это даст возможность подробно обсудить ситуацию в Сирии наряду с другими проблемами.

"Я не думаю, что Асад — это стратегический вопрос. Думаю, что Иран стратегический вопрос", — подчеркнул Болтон. Два арабских дипломата и высокопоставленный американский чиновник сообщили CBS News, что администрация признала, что Асад в ближайшем будущем останется у власти, и решила сосредоточиться на том, чтобы убедить Путина разорвать отношения с Ираном, своим партнером на поле боя.

В то же время при посредничестве Иордании происходит возобновление переговоров между Россией и сирийской вооруженной оппозицией о перемирии на юге Сирии и прекращении борьбы с правительственными войсками. Переговоры были прерваны после того, как представители оппозиции из "Свободной сирийской армии" отклонили требование офицеров российской армии сдаться, считая его оскорбительным.

Переговоры осложняются, поскольку Россия настаивает на скорейшей сдаче, а повстанцы стремятся достичь согласия в том, чтобы Иран был гарантом безопасности 800 тыс. мирных жителей провинции Дераа. А тем временем ООН заявила, что по меньшей мере 160 тыс. сирийцев, проживавших в этой провинции, уже сбежали из своих домов.

Военная кампания Башара Асада, начавшаяся в прошлом месяце, вытеснила десятки тысяч сирийцев к иорданской границе и в сторону сирийской части Голанских высот.

Наступление армии президента Асада на юго-западе Сирии, в провинции Дераа, которая оказалась под контролем оппозиционных сил еще в 2011 г., означает, что в Кремле дали зеленый свет на эту операцию. Москва пошла на новый виток эскалации накануне исторической встречи президента США Трампа с президентом России Путиным, на которой сирийский вопрос будет одной из главных тем обсуждения.

Силы Асада на этом направлении сосредоточены на взятии под свой контроль одной из двух, имеющихся еще на сегодня, повстанческих крепостей в Сирии. Вторая — это Идлиб и прилегающие к нему районы на северо-западе страны. В этом контексте стоит вспомнить, что в начале 2018 г. войска Асада уже захватили последние анклавы сопротивления вблизи Дамаска и Хомса.

Тактика сирийской армии на южном фронте очевидна — создать буферные зоны между регионами. Разделив и ослабив оппозиционные силы, чтобы потом их уничтожить.

Возможно, что главенствующей здесь является роль России. Цели Москвы в южной Сирии далеки от желания договариваться с оппозицией. Прекращение огня в регионе, согласованное Россией, США и Иорданией в июле 2017 г., было использовано только для того, чтобы дать возможность силам Асада действовать на других направлениях, оставив юг на потом.

Таким образом, идею заключить новое соглашение с Россией пытаются реализовать в то же время, когда Путин нарушил соглашение 2017 г. о том, чтобы остановить атаки внутри т.н. зоны деэскалации на юге Сирии.

Результатом российских нападений на зону, изначально служившую убежищем для беженцев и повстанцев, которых ранее поддерживали США, стало то, что в Иордании уже проживает 1,3 млн сирийских беженцев.

Новая игра России в Сирии, являющаяся следствием попытки продемонстрировать миру, что она ​​снова вышла на уровень, когда без ее участия не удастся урегулировать ни один серьезный международный конфликт, стала возможна благодаря тому, что Кремль смог выявить слабые звенья в рядах сирийской оппозиции. Ее группировки сначала погрязли в хаосе и плохой организации на местах, а затем отсутствие координации и совместных согласованных действий стало причиной того, что Москве и Тегерану удалось фрагментировать их силы и нейтрализовать бывшие достижения.

В результате Россия значительно усилила политический и расширила территориальный контроль сирийского вопроса. А самое главное, ей удалось навязать сознанию части сирийской оппозиции понимание, что их борьба бесполезна, поскольку при таком раскладе сил у них нет шансов на победу.

Кроме того, на сирийском поле Кремль успешно отрабатывает методы управления конфликтами. Проверяя старые и применяя новые, которые больше подходят для следующей фазы удержания сирийской трагедии в перманентном состоянии.

Сирийские оппозиционные лидеры уже начинают испытывать разочарование, если соглашение в таком формате действительно будет подписано. По мнению некоторых из них, подобные договоренности с Россией — это своеобразный инкубатор для будущих джихадистских движений.

Силы Асада теперь контролируют около половины территории провинции Дараа. Это значительное достижение после того, как асадовцы по состоянию на 19 июня удерживали лишь 30 процентов ее площади. А после очередной попытки достичь "примирения" режим Асада занял и взял под свой контроль еще восемь городов. И пока продолжаются постоянные попытки при посредничестве россиян договориться о "примирении" между повстанцами и режимом, оппозиция теряет свои позиции.

Какие выводы можно сделать из происходящего, и какое значение имеют эти правительственные атаки? Становится все более очевидным, что участь повстанцев в юго-западной Сирии — лишь вопрос времени. Атаки режима, которые подкреплены воздушными ударами россиян, фокусируются на Дараа.

И вполне возможно, что провинция Кунейтра — на очереди совсем рядом. Выдвигаемые предложения не дают оппозиции большого выбора. Он варьируется в диапазоне от продолжения неравных кровопролитных боев — до разрушения их городов или капитуляции.

Но указывает ли вероятное поражение повстанцев в юго-западной части Сирии на полное поглощение страны войсками Асада? Не обязательно. Ведь этот регион все-таки отличается от других сирийских территорий.

Так, область к востоку от реки Евфрат контролируется курдскими силами, имеющими американскую поддержку. Кроме того, мятежный анклав на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, находится под эгидой Турции. Поэтому возвращение контроля силами режима в этих областях зависит в первом случае от согласия США, а во втором — от Турции.

В связи с этим ожидания результатов встречи на высшем уровне между Трампом и Путиным, а особенно договоренности по Сирии, представляются несколько завышенными. Особенно учитывая тот факт, что, как считает израильская разведка, "Хезболла" и иранские и шиитские боевики участвуют в боевых действиях в Дараа вместе с правительственными силами.

Поэтому остается открытым вопрос, как Россия сможет договариваться с американцами о том, чего реализовать полностью будет не способна. Ведь несмотря на "заслугу" Москвы в том, что Асаду удалось в течение семи лет удерживать свою власть, нельзя сбрасывать со счетов и проникновение в сирийское государство и общество воздействий иранских спецслужб и их тесное переплетение с сирийскими спецслужбами. Не говоря уж о географическом положении Ирана, которое дает ему фору перед Россией.

Москве придется маневрировать между интересами Америки и Ирана, пытаясь выстраивать отношения таким образом, чтобы каждому из них казалось, что именно с ним в этом случае Россия играет честно и открыто.

Как считает Хизер Конли, эксперт по России из Вашингтонского аналитического центра (CSIS), этот саммит будет означать "формальное завершение четырехлетней изоляции Владимира Путина после незаконной аннексии Россией Крыма. Очень важно, чтобы президент Трамп не рассматривал эту встречу просто как попытку "пообщаться", а обратился к опасениям США в отношении Москвы. Смогут ли результаты этой и последующих встреч защитить интересы национальной безопасности США, которые сейчас под угрозой со стороны России? Согласится ли президент Трамп с мировоззрением президента Путина? Что меня больше всего пугает, так это то, что я не знаю ответа на эти вопросы".