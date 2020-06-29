Страны Евросоюза и Израиль предоставили Украине помощь пострадавшим от наводнения западным регионам страны.

Как сообщает пресс-служба Европейской комиссии, Италия уже направила в нашу страну самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений.

"Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки. В выходные Швеция приняла на себя обязательство направить (в Украину – Ред.) противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов", – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter написал, что самолет из Италии прибудет в Ивано-Франковск вечером, 29 июня.

"Сегодня вечером в Ивано-Франковск прибывает самолет из Италии со спецтехникой и снаряжением для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – отметил глава МВД.

Страны ЕС и Израиль предоставили помощь пострадавшим от наводнения в Украине Скриншот

Добавим, что Европейская комиссия предоставляет Украине помощь с картографированием пострадавших районов через спутниковую систему Евросоюза Copernicus.

"Швеция и Италия служат доказательством солидарности Евросоюза в случае стихийных бедствий. Мы готовы оказать дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить самые насущные потребности на местах", – добавил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Кроме того, Израиль выделил 20 тысяч долларов для оказания срочной помощи пострадавшим от сильного наводнения западным областям Украины.

"Когда мы осознали масштабы стихийного бедствия в Западной Украине, мы работали с Министерством иностранных дел в Иерусалиме, чтобы выделить специальный бюджет для оказания чрезвычайной помощи. Бюджет в 20 тысяч долл на покупку того, что базово необходимо", – сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что в Украину отправили тысячи бутылок с водой для пострадавших в Черновцах и Ивано-Франковске. Позже будут доставлены палатки и сотни спальных мешков.

Ранее OBOZREVATEL сообщил подробности масштабного бедствия, которое унесло жизни трех человек.