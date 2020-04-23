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23 апреля • обновлено в 17:10
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Сингапур потерял контроль над COVID-19: в стране тысячи новых зараженных

1.4т
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В Сингапуре началась вспышка COVID-19. Страна одна из первых ввела карантинные меры, но под конец апреля болезнь начала бушевать и там.

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Как сообщает Business Insider, Сингапур был одной из первых стран, куда коронавирус добрался после Китая – первого заболевшего там зарегистрировали 23 января. Имея опыт в борьбе с коронавирусной эпидемией (эпидемия SARS в 2003 году унесла 33 жизни), страна быстро отреагировала и ввела карантинные меры.

Правда, они были не очень жесткими: закрыли границы, запретили общественные мероприятия, но школы и некоторые рестораны продолжали работать. Кроме того, государство внедрило приложение, отслеживающее потенциальных больных.

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

GettyImages

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

GettyImages

Ситуация начала резко меняться, начиная с 1 апреля. На тот момент в стране было зарегистрировано ровно 1000 случаев заболевания, а по состоянию на 23 апреля их уже 11178 – последние трое суток принесли около 3000 новых зараженных.

75% новых инфицированных – трудовые мигранты, проживающие в переполненных общежитиях. По их словам, там нарушаются санитарные нормы и нет никаких средств защиты.

"Сингапур обращается со своими иностранными работниками так, будто это страна третьего мира. Правительство разрешает работодателям перевозить мигрантов на судах без мест. А после их селят в общежития, где они сидят по 12 человек в комнате, будто сардины", – рассказал экс-дипломат из Сингапура Томми Ко.

С 5 апреля все общежития с мигрантами поместили на карантин – людям запретили покидать номера, а выйти можно только в душ.

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

Reuters

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

Reuters

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

В Сингапуре зафиксирована вспышка коронавируса

Reuters

В результате скачка распространения COVID-19, 3 апреля правительство Сингапура ужесточило карантин, все-таки закрыв школы и рестораны. А 21 апреля стало известно о продлении карантина до 1 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев этого заболевания.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Сингапур
Тег
вирус
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