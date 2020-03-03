Руководить операцией в сирийской провинции Идлиб "Весенний щит" назначили командующего 2-й армией Вооруженных сил Турции генерала-лейтенанта Синана Яйлу, которому прогнозируют разгром сил президента Башара Асада.
Так, одно из местных изданий даже выпустило красноречивую обложку с фото военного и подписью "Командующий, который покончит с Асадом". Снимок вызвалбурную реакцию в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Перед назначением у нового руководителя операции состоялась встреча с министром обороны Турции Хулуси Акарой. Яйла отчитался о действиях турецкой артиллерии и применении ударных БПЛА в Идлибской зоне деэскалации.
Турция показала генерала, который покончит с Асадом
sondakika.com
Яйла родом из провинции Адана. Ему 57 лет. Ранее он был командующим по материально-техническому обеспечению сухопутных войск.
Руководить операцией в провинции Идлиб "Весенний щит" назначен командующий 2-й армией ВС Турции генерал-лейтенант Синан Яйла. Родом из провинции Адана.— распад и неуважение (@VictorKvert2008) March 2, 2020
На обложке издания надпись:
"Командующий, который покончит с Асадом" pic.twitter.com/mmtJN0EWSG
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.
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