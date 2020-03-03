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3 марта • обновлено в 07:05
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Турция показала генерала, который покончит с Асадом

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Руководить операцией в сирийской провинции Идлиб "Весенний щит" назначили командующего 2-й армией Вооруженных сил Турции генерала-лейтенанта Синана Яйлу, которому прогнозируют разгром сил президента Башара Асада.

Так, одно из местных изданий даже выпустило красноречивую обложку с фото военного и подписью "Командующий, который покончит с Асадом". Снимок вызвалбурную реакцию в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Перед назначением у нового руководителя операции состоялась встреча с министром обороны Турции Хулуси Акарой. Яйла отчитался о действиях турецкой артиллерии и применении ударных БПЛА в Идлибской зоне деэскалации.

Турция показала генерала, который покончит с Асадом

Турция показала генерала, который покончит с Асадом

sondakika.com

Яйла родом из провинции Адана. Ему 57 лет. Ранее он был командующим по материально-техническому обеспечению сухопутных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкая армия всего за сутки вытеснила войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, из девяти поселков Сирии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Турция
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Сирийцы раз ебе нили турок - это страшный сон?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что-то мне подсказывает, что операция под кодовым названием "Х*йла" (Хулуси & Яйла) закончится пшиком. :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же обещания америкосов??? Эдак лет 5 назад..
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