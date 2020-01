"Символ радикалов": в Британии оправдались за оскорбление тризуба Украины

В Великобритании украинский тризуб внесли в перечень террористических знаков, поскольку этим символом часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Британии Брэндон Льюис, который снова извинился перед Украиной за оскорбление национального символа. Видео опубликовано в Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе отмечено в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", – пояснил чиновник.

Льюис добавил, что Британия уважает символ Украины и его значение для украинского народа.

"Но мы признаем, что трезубец является государственным символом Украины, имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа", – подытожил министр.

.@UKHomeOffice Government comment on the inclusion of the #Tryzub in the Extremism Guide @TerrorismPolice:

"We sincerely regret any offense caused to the Ukrainian nation or its people" - @BrandonLewis. #TridentIsUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/gT445vBPxN