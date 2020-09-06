Симпатии Трампа к Путину нашли реальное объяснение

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Дональду Трампу якобы нравится то, как управляет своей страной его российский коллега Владимир Путин.

Отношение американского лидера к главе РФ он раскрыл в своей книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трамп". Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Коэна, главе Белого дома нравилось то, что российскому лидеру удалось "взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как своей собственной компанией".

Еще одной причиной симпатии Трампа к Путину, уверяет он, является любовь первого к деньгам.

"Он считал президента России богатейшим человеком мира", – пишет Коэн.

Он также подчеркнул, что американский лидер планировал подарить президенту России апартаменты в башне "Трамп-Тауэр".

Добавим, что при этом Коэн в своей книге называет Трампа "мошенником и обманщиком". Экс-адвокат также обвиняет его в неуместных высказываниях по отношению к предыдущему президенту США Бараку Обаме.

Отметим, что книга "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" должна выйти 8 сентября этого года. Сам автор был осужден в США за финансовые нарушения и отправлен в тюрьму – Коэну удалось выйти из заключения во время пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп якобы хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США. Американские СМИ пишут, что это желание глава Белого дома озвучил своим помощникам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!