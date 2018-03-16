"Симпатичный": Лавров ответил британскому министру, "заткнувшему" Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министру обороны Британии Гэвину Уильямсону, который ранее выступил с жесткими заявлениями в адрес Москвы, "не хватает образования".

"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", — сказал он, передает "РИА Новости".

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков назвал слова Уильямсона "риторикой базарной хабалки (вздорной и вульгарной женщины - ред.)".

По его словам, подобные выпады "замечательно характеризует крайнюю степень его (Гэвина Уильямсона — ред.) интеллектуальной импотенции".

Как сообщал "Обозреватель", комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, Вильямсон заявил, что России следует "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку своих дипломатов из Лондона.