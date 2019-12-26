"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17

Топ-пропагандистку Кремля, главного редактора RT Маргариту Симоньян раскритиковали в сети за пост о сбитом на Донбассе Boeing-777.

На своей странице в Twitter журналистка процитировала итоги года, подведенные газетой The Independent:

"Это было десятилетие фейковых новостей, суда над Pussy Riot, канала Russia Today, "зелёных человечков" в Крыму, российских солдат "на отдыхе на Донбассе". И горы лжи с целью убедить мир в невиновности России в крушении пассажирского самолета MH17".

После цитаты главред написала: "Хотели обидеть, а получилось как всегда".

Маргарита Симоньян RT

Скриншот

Скриншот

"А получилось как всегда, правдой обидеть невозможно", "Оговорочка по Фрейду", "Так ведь на правду не обижаются", "Ой Марго, все знают, что "Боинг" сбил русский БУК", "Правда глаз режет?" – ответили пропагандистке в комментариях.

И горы лжи с целью убедить мир в невиновности России в крушении пассажирского самолета MH17'.



Хотели обидеть, а получилось как всегда. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) December 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный режиссер Тигран Кеосаян (муж Симоньян) нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

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