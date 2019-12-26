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27 декабря • обновлено в 00:39
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"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17

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Топ-пропагандистку Кремля, главного редактора RT Маргариту Симоньян раскритиковали в сети за пост о сбитом на Донбассе Boeing-777.

На своей странице в Twitter журналистка процитировала итоги года, подведенные газетой The Independent:

"Это было десятилетие фейковых новостей, суда над Pussy Riot, канала Russia Today, "зелёных человечков" в Крыму, российских солдат "на отдыхе на Донбассе". И горы лжи с целью убедить мир в невиновности России в крушении пассажирского самолета MH17".

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После цитаты главред написала: "Хотели обидеть, а получилось как всегда".

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

RT

"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17

Скриншот

"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17

Скриншот

"А получилось как всегда, правдой обидеть невозможно", "Оговорочка по Фрейду", "Так ведь на правду не обижаются", "Ой Марго, все знают, что "Боинг" сбил русский БУК", "Правда глаз режет?" – ответили пропагандистке в комментариях.

"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17
"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17
"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17
"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17
"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17
"Оговорочка по Фрейду": топ-пропагандистку Кремля высмеяли за пост о вине России в катастрофе MH17

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный режиссер Тигран Кеосаян (муж Симоньян) нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
Теги
Новости России соцсети Боинг МН17 пропаганда
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Mega Death
Mega Death
Опубликовав имеющиеся у США снимки, можно было бы ещё 5 лет назад Россию так загрузить, что сейчас бы про неё и не вспоминали. Но что-то пошло не так..
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Брешет как армянское радио.
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