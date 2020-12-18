Силовики России согласились помочь Беларуси во время протестов
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о совместном сотрудничестве по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.
Силовики обеих стран также намерены вместе бороться с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится на правовом интернет-портале Беларуси.
В документе говорится, что правоохранители соседних стран будут совместно работать в сфере оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.
Совместная работа будет проводится в виде консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и прочее. Также в документе отмечено, что силовик РФ и Беларуси могут налаживать другие "взаимоприемлемые формы сотрудничества".
Напомним, что 13 декабря, в городах Беларуси состоялся Марш народного обвинения. На акции силовики задержали 300 участников мероприятия. Также в Минске на "Марше мудрости" задержали около 80 пенсионеров.
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