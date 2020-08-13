Силовики разгоняли людей пулями: главное за четвертую ночь протестов в Беларуси. Фото
Четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.
Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов, сообщает "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
При этом, по данным местных СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в столице силовики применили слезоточивый газ. Возле ТЦ "Магнит" очевидцы сообщали, что людей разгоняли резиновыми пулями.
Протестующие концентрировались около станций метро, скандировали лозунги "Уходи" и "Верим, можем, победим!".
На улицах Минска собирались группы по несколько сотен человек. По мере приближения силовиков они рассеивались. Также протестующие ненадолго перекрывали дорожное движение, но разбегались после приближения ОМОНа.
Ночью сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении.
Жители из разных районов Минска сообщали о том, что в городе перестал ходить общественный транспорт.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в среду, 12 августа, во многих городах Беларуси начались акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности", а также другие мероприятия протестующих против результатов выборов президента в пользу Александра Лукашенко.