Силовики разгоняли людей пулями: главное за четвертую ночь протестов в Беларуси. Фото

Четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.

Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов, сообщает "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При этом, по данным местных СМИ, в микрорайоне Каменная Горка в столице силовики применили слезоточивый газ. Возле ТЦ "Магнит" очевидцы сообщали, что людей разгоняли резиновыми пулями.

Протесты в Беларуси 12 августа

Протестующие концентрировались около станций метро, скандировали лозунги "Уходи" и "Верим, можем, победим!".

На улицах Минска собирались группы по несколько сотен человек. По мере приближения силовиков они рассеивались. Также протестующие ненадолго перекрывали дорожное движение, но разбегались после приближения ОМОНа.

Протесты в Беларуси 12 августа

Ночью сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении.

Жители из разных районов Минска сообщали о том, что в городе перестал ходить общественный транспорт.

Протесты в Беларуси 12 августа

Протесты в Беларуси 12 августа

Протесты в Беларуси 12 августа

Как писал OBOZREVATEL ранее, в среду, 12 августа, во многих городах Беларуси начались акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности", а также другие мероприятия протестующих против результатов выборов президента в пользу Александра Лукашенко.