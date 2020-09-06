Силовики применили газ против протестующих у резиденции Лукашенко. Видео

В Минске (Беларусь) 6 сентября во время протестов против против Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, силовики начали распылять газ.

Как написали на местном Telegram-канале Tut.by, задержания в этот день продолжаются по всему центру города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, по данным журналистов, силовики у ограждения у Дворца независимости (резиденция Лукашенко) распылили газ, вероятно, перцовый. Протестующие на время отошли от них, но вскоре вернулись.

Чуть позже там осталось несколько сотен человек, а периодически у самого оцепления кто-то и далее распылял газ. От него у людей резало глаза и горло, но те продолжали стоять.

Информация о распылении газа в Минске. Скриншот

Информация о задержаниях в Минске. Скриншот

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