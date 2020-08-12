Силовики покинули Минск: главное за третью ночь протестов в Беларуси. Фото
Столкновения в Минске в третью ночь протестов длились до трех часов утра. В результате части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы столицы.
Силовики были введены ранее с целью взять под контроль центр города. Утром с улиц сняли оцепление и восстановили движение транспорта по основным магистралям, сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Во вторник из-за блокирования центра Минска все акции протеста переместились в спальные районы. Серьезные столкновения с силовиками произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Туда сразу перебросили усиленные наряды милиции. Для разгона людей они пустили практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Попытки протестующих возводить баррикады быстро пресекались правоохранителями.
По словам очевидцев, во второй день протестов действия силовиков были "значительно более решительными" и носили жесткий характер. Среди пострадавших были люди, которые просто оказались на улице и не участвовали в акциях протеста.
"Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста", – сообщает издание.
Официальные данные о количестве задержанных или пострадавших отсутствуют. В Минске по-прежнему не работал мобильный интернет, но сотовая связь была доступна.
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