Террор возрастает и, видимо, Лукашенко все еще рассчитывает подавить протесты силовыми методами, запугивая и оказывая давление на людей. Все его политические финты (о передачи 70-80 процентов полномочий парламенту и правительству без изменений Конституции страны. – Ред.) – пустая игра. Те, кто против него протестуют, не верят ни единому его слову. Требование одно – уход Лукашенко.

Сейчас он показывает, что в любом случае ему закон не писан, но что бы он там ни реформировал, его полномочия никаким законом неограниченны. В стране правовой вакуум во всех сферах. У людей же сейчас просто нет другого выхода – как только протесты прекратятся, террор усилится.

Но в тоже время террор – дорогое удовольствие, и ресурсы быстро заканчиваются. Чтобы удерживать власть, нужны деньги. Если перебрасывать их с "подкармливания" пока еще лояльных групп на силовиков, то база лояльных групп будет тоже сокращаться, а протесты еще больше возрастать. Нужно будет еще больше ресурсов, чтобы их сдерживать, а вот откуда их брать – неизвестно. Если же неподкармливать силовиков, те могут и "дворцовый переворот" устроить. Лукашенко последние месяцы сам загоняет себя в угол.

Больше о ситуации в Беларуси – читайте в материале OBOZREVATEL "как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Путина".