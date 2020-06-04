Белорусская полиция с третьей попытки якобы нашла $ 900 тыс. в доме Сергея Тихановского в Гомеле. Он является мужем кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая составит конкуренцию на выборах Александру Лукашенко.

Как пишет "Радио Свобода", о странных обысках рассказал соратник Тихановского Александр Кабанов. По его словам, огромную сумму наличных смогла найти лишь третья следственная группа, ведь предыдущие две ничего не обнаружили.

Последняя же прибыла на место со своими понятыми и не пустила в дом никого, кроме них. Войти внутрь запретили даже матери, друзьям и близким Тихановского.

Сергей Тихановский "Радио Свобода"

"Я могу сообщить только то, что знаю сейчас. У меня есть информация от людей, которые находятся на месте обыска. Перепись банкнот все еще продолжается. Их нашли ночью, примерно от 1 до 4:00. Третья группа следователей нашла часть денег в одном месте, другую часть – в другом. Это не были какие-то тайные места. Там уже был проведен обыск, и ранее ничего не было найдено", – рассказал Кабанов.

Он добавил, что, кроме средств, следователи также нашли пневматическую винтовку и большое количество документов, связанных с деятельностью фирмы Тихановского и с ним лично как физическим лицом-предпринимателем.

По словам Кабанова, перепись конфискованных документов не проводилась, их просто сложили в ящики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что граждане его страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин. По его словам, он убежден в том, что следующим президентом Беларуси будет "мужик", потому что Конституция страны якобы написана под него.

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