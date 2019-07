Сильнейшее землетрясение за 25 лет! США серьезно трухануло на День независимости: фото, видео ЧП

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии в США.

После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2, сообщает CNN.

В центральной части Лос-Анджелеса это ощущалось как продолжительное землетрясение, заставляющее здания качаться взад-вперед в течение как минимум нескольких секунд. В регионе были эвакуированы больницы и другие учреждения. Люди опасаются новых подземных толчков. Эксперты предупреждают, что землетрясение может продолжаться, и хотя регион не является плотно заселенным, возможны жертвы, потому что сейсмическая активность была серьезной – крупнейшей с 1994 года, когда погибли люди.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуации в штате.

"Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Все, как представляется, в значительной степени находится под контролем", – написал американский лидер в Twitter.

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2019 г.

Американские пожарные сообщили минимум о двух десятках инцидентов вокруг города Риджкрест в Калифорнии. Эти ситуации варьируются от структурных пожаров до вызовов медицинской помощи.

Fire officials say they are working nearly two dozen incidents in and around the city of Ridgecrest, California, following today's earthquake. Follow live updates: https://t.co/kBq8FSj3aF pic.twitter.com/4TxBkdeDeR — CNN (@CNN) 4 июля 2019 г.

I live in Ridgecrest. It was a rippling ride for about 30 seconds. Felt like my house was riding in waves back and forth. Walls along this road near me collapsed. #earthquake #CNN #RidgecrestEarthquake pic.twitter.com/tCl8a2keBm — Paul Kakert (@DocumentaryTV) 4 июля 2019 г.

6.4-magnitude earthquake shakes Southern California.

Some social media users said they could feel the shaking at least as far away as Las Vegas.

See full link: https://t.co/rxKUpB13UK pic.twitter.com/xEy2S6Frn7 — News4You (@News4You9) 5 июля 2019 г.

This is the moment a 6.4-magnitude earthquake struck near the town of Ridgecrest in California.



It's the worst to hit Southern California in 20 years.



More on the aftermath here: https://t.co/kZVqQ6fmpy pic.twitter.com/mhZWLmjGBB — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 5 июля 2019 г.

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha — Zomo (@zomo_abd) 4 июля 2019 г.

