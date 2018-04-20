Самое страшное - когда коммунистическая диктатура определяет каждый шаг существования человека, а после смерти тирана наступает неизвестность для всех

От коммунизма и его порядков отвыкли все. И Запад, и даже те страны, которые десятилетиями жили при коммунистическом строе, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Избрание Мигеля Диаса-Канеля новым председателем Государственного совета и совета министров Кубы многие уже называют окончанием эры Кастро. Хотя Рауль Кастро Рус, кубинский диктатор и брат диктатора Фиделя Кастро, остаётся первым секретарем ЦК компартии Кубы. А в коммунистическом мире заведено так: кто возглавляет партию - возглавляет государство. Мы это прекрасно знали, когда жили в Советском Союзе. Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв были партийными руководителями. Государственная должность была лишь дополнением к их власти.

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Да и на Кубе Фидель Кастро стал главой Государственного Совета только через 17 лет после прихода к власти. До этого номинальным главой государства был Освальдо Дортикос Торрадо - последний президент Кубы. Последний потому, что пост президента коммунисты в 1976 году ликвидировали, подражая своим советским покровителям. Им очень важно было показать, что настоящий глава страны - первый секретарь ЦК. Поэтому ни Фидель, ни Рауль Кастро никогда не были президентами Кубы.

Не стал им и новый номинальный руководитель несчастного острова. Он возглавил коллективный орган - Государственный совет.

Можно, конечно, сказать, что все это не имеет особого значения. Рауль Кастро стар, а Диас-Канель станет его преемником. Но этого как раз не знает никто. Диаса-Канеля выбрал сам диктатор. Когда Рауль Кастро умрет, с его пожеланиями никто не будет считаться. В борьбе за власть среди кубинских коммунистов победит самый сильный. Может, это будет новый председатель Госсовета. А, может быть, его арестуют и посадят за коррупционные преступления. Будущего Кубы не может знать сегодня никто.

И это и есть самое страшное - когда коммунистическая диктатура определяет каждый шаг существования человека, а после смерти тирана наступает неизвестность для всех - от членов политбюро до простых людей. Когда может наступить избавление - а может начаться новая, худшая тирания. Когда никто не может гарантировать тебе, что ты проживешь намного дольше немощного старика, когда-то захватившего власть в твоей стране.

Это то, от чего нам удалось уйти благодаря краху Советского Союза. То, от чего мы отбиваемся в противостоянии с путинской Россией - ведь этой страной уже 18 лет руководит самый настоящий авторитарный правитель. И то, о чем мечтают многие наши соотечественники - о "сильной руке", о "хозяине", который наведёт порядок, не считаясь с мнением людей. О Фиделе Кастро, о Путине. Ну, хорошо, о генерале Пиночете - тот хотя бы не был коммунистом.

Нет, друзья мои. Лучше сорок лет блуждать в поисках настоящей демократии, чем один год жить при диктатуре. Потому что поиск демократии - это жизнь. А диктатура - это смерть. Никто не знает, кому удастся ее пережить.